Indikatoren

NRMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1111
(25)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
nrma.mq5 (10.07 KB) ansehen
Echter Autor:

Rosh

Bekanter Indikator von Constantine Kopyrkin der eine große Anzahl von NRTR Indikator Implementierungen generiert hat. NRMA moving average (Linie) und Trailing Stops NRTR (kreisförmige Punkte) werden in dieser Variante implementiert.

Für Details besuchen Sie die Seite des Autors.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 19. August 2006 veröffentlicht.

Abb.1. NRMA Indikator

Abb.1. NRMA Indikator

