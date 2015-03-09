La MA en la que el efecto del retardo ha sido reducido mediante la cosinusoide amortiguada que determina los valores de las coeficientes en la ecuación de la media móvil ponderada lineal (LWMA).

El filtro estático (en puntos) ayuda eliminar los pequeños saltos de la media dándole la forma de escalonamiento.

Parámetros de entrada:

input int MAPeriod = 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE ; input uint Filter = 0 ; input uint ColorBarBack = 1 ; input double Deviation = 0 ; input int Shift = 0 ;

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 21.09.2006.

Fig. 1. Indicador NonLagMA_v5