NonLagMA_v5 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1021
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
nonlagma_v5.mq5 (9.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La MA en la que el efecto del retardo ha sido reducido mediante la cosinusoide amortiguada que determina los valores de las coeficientes en la ecuación de la media móvil ponderada lineal (LWMA). 

El filtro estático (en puntos) ayuda eliminar los pequeños saltos de la media dándole la forma de escalonamiento.

Parámetros de entrada:

//+---------------------------------------+
//|  PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR  |
//+---------------------------------------+
input int                 MAPeriod       = 13;            // Período
input  ENUM_MA_METHOD     MAType         = MODE_EMA;      // Tipo de promedio
input ENUM_APPLIED_PRICE  MAPrice        = PRICE_CLOSE;   // Precio
input uint                Filter         = 0;             // Static filter in points  
input uint                ColorBarBack   = 1;             // Bar back for color mode
input double              Deviation      = 0;             // Up/down deviation  
input int                 Shift          = 0;             // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 21.09.2006.

Fig. 1. Indicador NonLagMA_v5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7022

Corr Corr

Coeficiente de correlación.

WPRslow WPRslow

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. Este indicador identifica las tendencias lentas.

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

El indicador NonLagMA_v5 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

NRMA NRMA

Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).