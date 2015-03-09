Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NonLagMA_v5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1021
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La MA en la que el efecto del retardo ha sido reducido mediante la cosinusoide amortiguada que determina los valores de las coeficientes en la ecuación de la media móvil ponderada lineal (LWMA).
El filtro estático (en puntos) ayuda eliminar los pequeños saltos de la media dándole la forma de escalonamiento.
Parámetros de entrada:
//+---------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+---------------------------------------+ input int MAPeriod = 13; // Período input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA; // Tipo de promedio input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // Precio input uint Filter = 0; // Static filter in points input uint ColorBarBack = 1; // Bar back for color mode input double Deviation = 0; // Up/down deviation input int Shift = 0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 21.09.2006.
Fig. 1. Indicador NonLagMA_v5
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7022
Coeficiente de correlación.WPRslow
Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. Este indicador identifica las tendencias lentas.
El indicador NonLagMA_v5 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.NRMA
Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).