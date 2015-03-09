CodeBaseSecciones
NonLagMA_v5_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
836
(17)
El indicador NonLagMA_v5 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado NonLagMA_v5.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador NonLagMA_v5_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7027

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

La MA en la que el efecto del retardo ha sido reducido mediante la cosinusoide amortiguada que determina los valores de las coeficientes en la ecuación de la media móvil ponderada lineal (LWMA).

Corr Corr

Coeficiente de correlación.

NRMA NRMA

Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).

NRatio NRatio

Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin. En esta versión ha sido realizado el oscilador regulado NRatio.