NRMA - indicador para MetaTrader 4
- 1120
NRMA es el famoso indicador de Konstantin Kopyrkin, que produjo numerosas realizaciones del indicador NRTR. En esta variante podemos ver una media móvil (línea) y trailing stops NRTR (puntos).
El acceso a otros indicadores intermedios de Omega (NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT) está disponible través de llamadas de iCustom(NULL, 0, "NRMA", parámetros,index_number, cambio).
Podrá encontrar información más detallada en la Web del autor
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7764
