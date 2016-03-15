CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

NRMA - indicador para MetaTrader 4

    NRMA es el famoso indicador de Konstantin Kopyrkin, que produjo numerosas realizaciones del indicador NRTR. En esta variante podemos ver una media móvil (línea) y trailing stops NRTR (puntos).

    El acceso a otros indicadores intermedios de Omega (NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT) está disponible través de llamadas de iCustom(NULL, 0, "NRMA", parámetros,index_number, cambio).

    Podrá encontrar información más detallada en la Web del autor



