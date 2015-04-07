Participe de nossa página de fãs
NonLagMA_v5 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory
Este é um movimento em que o efeito do atraso é menor por meio de cosinusoid amortecida definir pela razão dos coeficientes na equação da média ponderada de forma linear (LWMA).
Filtro de estática (em pontos) ajuda a remover pequenos surtos da média que dá uma forma de escada-piso.
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Input parameters of the indicator | //+-----------------------------------+ input int MAPeriod = 13; // Period input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA; // Type of averaging input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // Price input uint Filter = 0; // Static filter in points input uint ColorBarBack = 1; // Bar back for color mode input double Deviation = 0; // Up/down deviation input int Shift = 0; // Horizontal shift of the indicator in bars
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21 de setembro de 2006.
Fig.1. Indicador NonLagMA_v5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7022
O indicador ExchangePrice com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.SizeBar_HTF
O indicador SizeBar com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador NonLagMA_v5 com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.NRMA_HTF
O indicador NRMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.