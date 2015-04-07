Autor real:

TrendLaboratory

Este é um movimento em que o efeito do atraso é menor por meio de cosinusoid amortecida definir pela razão dos coeficientes na equação da média ponderada de forma linear (LWMA).

Filtro de estática (em pontos) ajuda a remover pequenos surtos da média que dá uma forma de escada-piso.

Parâmetros de entrada:

input int MAPeriod = 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE ; input uint Filter = 0 ; input uint ColorBarBack = 1 ; input double Deviation = 0 ; input int Shift = 0 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21 de setembro de 2006.

Fig.1. Indicador NonLagMA_v5