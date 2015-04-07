CodeBaseSeções
NonLagMA_v5 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

TrendLaboratory

Este é um movimento em que o efeito do atraso é menor por meio de cosinusoid amortecida definir pela razão dos coeficientes na equação da média ponderada de forma linear (LWMA).

Filtro de estática (em pontos) ajuda a remover pequenos surtos da média que dá uma forma de escada-piso.

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Input parameters of the indicator |
//+-----------------------------------+
input int                 MAPeriod       = 13;          // Period
input  ENUM_MA_METHOD     MAType         = MODE_EMA;    // Type of averaging
input ENUM_APPLIED_PRICE  MAPrice        = PRICE_CLOSE; // Price
input uint                Filter         = 0;           // Static filter in points  
input uint                ColorBarBack   = 1;           // Bar back for color mode
input double              Deviation      = 0;           // Up/down deviation  
input int                 Shift          = 0;           // Horizontal shift of the indicator in bars

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21 de setembro de 2006.

Fig.1. Indicador NonLagMA_v5

Fig.1. Indicador NonLagMA_v5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7022

