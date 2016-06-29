CodeBaseKategorien
Indikatoren

NonLagMA_v5 - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

TrendLaboratory

Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.

Ein statistischer Filter (in Punkten) hilft alle Sprints zu entfernen was eine Stufenform ergibt.

Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR |
//+-----------------------------------+
input int                 MAPeriod       = 13;          // Periode
input  ENUM_MA_METHOD     MAType         = MODE_EMA;    // Mittelungsmethode
input ENUM_APPLIED_PRICE  MAPrice        = PRICE_CLOSE; // Preis
input uint                Filter         = 0;           // Statischer Filter in Punkten  
input uint                ColorBarBack   = 1;           // Balken zurück für Farbmodus
input double              Deviation      = 0;           // Rauf/Runter Abweichung
input int    Shift=0;           // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21. Septemer 2006 veröffentlicht.

Abb.1. FiboPiv_v1 Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7022

