Echter Autor:

TrendLaboratory

Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.

Ein statistischer Filter (in Punkten) hilft alle Sprints zu entfernen was eine Stufenform ergibt.

Eingabeparameter:

input int MAPeriod = 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE ; input uint Filter = 0 ; input uint ColorBarBack = 1 ; input double Deviation = 0 ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21. Septemer 2006 veröffentlicht.

Abb.1. FiboPiv_v1 Indikator.