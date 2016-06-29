und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.
Ein statistischer Filter (in Punkten) hilft alle Sprints zu entfernen was eine Stufenform ergibt.
Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR | //+-----------------------------------+ input int MAPeriod = 13; // Periode input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA; // Mittelungsmethode input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // Preis input uint Filter = 0; // Statischer Filter in Punkten input uint ColorBarBack = 1; // Balken zurück für Farbmodus input double Deviation = 0; // Rauf/Runter Abweichung input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21. Septemer 2006 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7022
