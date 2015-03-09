Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Corr - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1185
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Nike
Coeficiente de correlación.
Fuente originaria: https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 03.10.2006.
Fig. 1. Indicador Corr
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7020
