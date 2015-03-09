CodeBaseSecciones
Corr - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Nike

Coeficiente de correlación.

Fuente originaria: https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_ratio.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 03.10.2006.

Fig. 1. Indicador Corr

