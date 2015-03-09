CodeBaseSecciones
Indicadores

WPRslow - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
909
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
wprslow.mq5 (6.43 KB) ver
Autor real:

OlegVS

Este indicador de señal semafórico se basa en el oscilador Williams' Percent Range. Este indicador identifica las tendencias lentas.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 12.10.2006.

Fig. 1. Indicador WPRslow

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7018

