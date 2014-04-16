Реальный автор:

TrendLaboratory

Мувинг, в котором эффект запаздывания уменьшен с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA).

Статичный фильтр (в пунктах) помогает убрать небольшие скачки средней, придавая форму ступенчатости.

Входные параметры:

input int MAPeriod = 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE ; input uint Filter = 0 ; input uint ColorBarBack = 1 ; input double Deviation = 0 ; input int Shift = 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.09.2006.

Рис.1. Индикатор NonLagMA_v5