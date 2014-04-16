CodeBaseРазделы
Индикаторы

NonLagMA_v5 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2928
(25)
Реальный автор:

TrendLaboratory

Мувинг, в котором эффект запаздывания уменьшен с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA).

Статичный фильтр (в пунктах) помогает убрать небольшие скачки средней, придавая форму ступенчатости.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int                 MAPeriod       = 13;            // Период
input  ENUM_MA_METHOD     MAType         = MODE_EMA;      // Тип усреднения
input ENUM_APPLIED_PRICE  MAPrice        = PRICE_CLOSE;   // Цена
input uint                Filter         = 0;             // Static filter in points  
input uint                ColorBarBack   = 1;             // Bar back for color mode
input double              Deviation      = 0;             // Up/down deviation  
input int                 Shift          = 0;             // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.09.2006.

Рис.1. Индикатор NonLagMA_v5

NRMA NRMA

Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR. В данном варианте реализована скользящая средняя NRMA(линия) и трейлнингующие стопы NRTR (круглые точки).

NRatio NRatio

Известный индикатор от Константина Копыркина. В данном варианте реализован нормированный осциллятор NRatio.

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

Индикатор NonLagMA_v5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

NRMA_HTF NRMA_HTF

Индикатор NRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.