NonLagMA_v5 - индикатор для MetaTrader 5
- 2928
Реальный автор:
TrendLaboratory
Мувинг, в котором эффект запаздывания уменьшен с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA).
Статичный фильтр (в пунктах) помогает убрать небольшие скачки средней, придавая форму ступенчатости.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int MAPeriod = 13; // Период input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA; // Тип усреднения input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // Цена input uint Filter = 0; // Static filter in points input uint ColorBarBack = 1; // Bar back for color mode input double Deviation = 0; // Up/down deviation input int Shift = 0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.09.2006.
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR. В данном варианте реализована скользящая средняя NRMA(линия) и трейлнингующие стопы NRTR (круглые точки).NRatio
Известный индикатор от Константина Копыркина. В данном варианте реализован нормированный осциллятор NRatio.
Индикатор NonLagMA_v5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахNRMA_HTF
Индикатор NRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.