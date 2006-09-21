Смотри, как бесплатно скачать роботов
NonLagMA v5 - индикатор для MetaTrader 4
В этом индикаторе я попытался чисто механически убрать эффект запаздывания с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA).
Опционально имеется возможность раскраски линии согласно тренду.
Статичный фильтр (в пунктах) помогает убрать небольшие скачки средней, придавая форму ступенчатости.
NonLagMA v5
