NonLagMA v5

В этом индикаторе я попытался чисто механически убрать эффект запаздывания с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA).

Опционально имеется возможность раскраски линии согласно тренду.

Статичный фильтр (в пунктах) помогает убрать небольшие скачки средней, придавая форму ступенчатости.