请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
TrendLaboratory
这是一款移动均线，其中延迟效应，通过使用阻尼余弦限定线性加权平均值 (LWMA) 的方程逐渐减小系数值。
静态过滤器 (点数) 有助于消除产生阶梯状中等飞溅。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Input parameters of the indicator | //+-----------------------------------+ input int MAPeriod = 13; // Period input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA; // Type of averaging input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // Price input uint Filter = 0; // Static filter in points input uint ColorBarBack = 1; // Bar back for color mode input double Deviation = 0; // Up/down deviation input int Shift = 0; // Horizontal shift of the indicator in bars
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2006.09.21。
图例.1. NonLagMA_v5 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7022
NonLagMA_v5_HTF
此 NonLagMA_v5 指标在输入参数中有时间帧选项。NRMA
著名的 Constantine Kopyrkin 指标, 产生了大量 NRTR 指标实现。NRMA 移动平均 (线) 和尾随停止 NRTR (圆形点) 在此变种里实现。