NonLagMA_v5 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

TrendLaboratory

这是一款移动均线，其中延迟效应，通过使用阻尼余弦限定线性加权平均值 (LWMA) 的方程逐渐减小系数值。

静态过滤器 (点数) 有助于消除产生阶梯状中等飞溅。

输入参数:

//+-----------------------------------+
//| Input parameters of the indicator |
//+-----------------------------------+
input int                 MAPeriod       = 13;          // Period
input  ENUM_MA_METHOD     MAType         = MODE_EMA;    // Type of averaging
input ENUM_APPLIED_PRICE  MAPrice        = PRICE_CLOSE; // Price
input uint                Filter         = 0;           // Static filter in points  
input uint                ColorBarBack   = 1;           // Bar back for color mode
input double              Deviation      = 0;           // Up/down deviation  
input int                 Shift          = 0;           // Horizontal shift of the indicator in bars

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2006.09.21。

图例.1. NonLagMA_v5 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7022

