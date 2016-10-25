無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NonLagMA_v5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
TrendLaboratory
これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。
（ポイントでの）静的なフィルタは、階段状の形状を与える中央値のの小さな噴出を除去するのに役立ちます。
入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int MAPeriod = 13; // 期間 input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA; // 平均化のタイプ input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // 価格 input uint Filter = 0; // ポイントでの静的フィルタ input uint ColorBarBack = 1; // カラーモードでの後ろ向きのバー input double Deviation = 0; // 上下のずれ input int Shift = 0; // バー単位での指標の横シフト
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年9月21日に公開されました。
図1 NonLagMA_v5指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7022
