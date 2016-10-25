実際の著者：

TrendLaboratory

これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。

（ポイントでの）静的なフィルタは、階段状の形状を与える中央値のの小さな噴出を除去するのに役立ちます。

入力パラメータ：

input int MAPeriod = 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE ; input uint Filter = 0 ; input uint ColorBarBack = 1 ; input double Deviation = 0 ; input int Shift = 0 ;

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年9月21日に公開されました。

図1 NonLagMA_v5指標