ポケットに対して
インディケータ

NonLagMA_v5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
994
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

TrendLaboratory

これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。

（ポイントでの）静的なフィルタは、階段状の形状を与える中央値のの小さな噴出を除去するのに役立ちます。

入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ |
//+-----------------------------------+
input int                 MAPeriod       = 13;          // 期間
input  ENUM_MA_METHOD     MAType         = MODE_EMA;    // 平均化のタイプ
input ENUM_APPLIED_PRICE  MAPrice        = PRICE_CLOSE; // 価格
input uint                Filter         = 0;           // ポイントでの静的フィルタ
input uint                ColorBarBack   = 1;           // カラーモードでの後ろ向きのバー
input double              Deviation      = 0;           // 上下のずれ
input int                 Shift          = 0;           // バー単位での指標の横シフト

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年9月21日に公開されました。

図1　NonLagMA_v5指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7022

