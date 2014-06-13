Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendMagic_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador TrendMagic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador TrendMagic con un marco temporal fijado.
El indicador muestra el color de la línea del indicador de origen TrendMagic. Los rombos de colores en la línea aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador TrendMagic.mq5.
Figura 1. Indicador TrendMagic_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6987
