ExMass - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Alex Sidd (Executer)

El indicador ExMass permite valorar las oscilaciones del mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 22.12.2006.

Figura 1. Indicador ExMass

Figura 1. Indicador ExMass

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6988

