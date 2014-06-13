Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ExMass - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alex Sidd (Executer)
El indicador ExMass permite valorar las oscilaciones del mercado.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 22.12.2006.
Figura 1. Indicador ExMass
El indicador TrendMagic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador TrendMagic con un marco temporal fijado.ExVol_HTF
Indicador ExVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ExMass con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Random Walk Index
El indicador Random Walk Index se usa en las situaciones en las que es necesario determinar si el instrumento desarrolla la tendencia o, por el contrario, está llevando a cabo movimientos casuales.