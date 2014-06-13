Indicador ExVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ExVol.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ExVol_HTF