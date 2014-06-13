Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ExVol_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ExVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ExVol.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo de puntos establecido.ExTrendV2
El indicador ExTrendv2 representa canales fractales.
El indicador TrendMagic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador TrendMagic con un marco temporal fijado.ExMass
El indicador ExMass permite valorar las oscilaciones del mercado.