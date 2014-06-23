请观看如何免费下载自动交易
此 TrendMagic_Signal 指标显示确定时间帧的 TrendMagic 指标的当前趋势信息。
此指标显示源自 TrendMagic 指标线的彩色。线中的彩色菱形表示相应的时间帧柱线有变化。
此指标需要 TrendMagic.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 TrendMagic_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6987
