TrendMagic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1317
(26)
Autor real:

Sergey Gritsai

Versión optimizada del indicador TrendMagic.

Figura 1. Indicador TrendMagic

Figura 1. Indicador TrendMagic

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2441

