TrendMagic_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
927
Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Der Indikator zeigt die Farbe der Linie des TrendMagic Indikator. Farbige Karos erscheinen zum Zeitpunkt der Änderung des Balkens des korrespondierenden TimeFrames.
Der Indikator benötigt die TrendMagic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator TrendMagic_Signal
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6987
Der ExVol Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ExVol
Der ExVol berechnet die Differenz zwischen der Gesamtsumme der Körper von steigenden und fallenden Kerzen eines gegebenen Intervalls in Punkten.
Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.ExMass_HTF
Der ExMass Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.