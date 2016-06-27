Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der Indikator zeigt die Farbe der Linie des TrendMagic Indikator. Farbige Karos erscheinen zum Zeitpunkt der Änderung des Balkens des korrespondierenden TimeFrames.

Der Indikator benötigt die TrendMagic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator TrendMagic_Signal