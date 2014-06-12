Participe de nossa página de fãs
TrendMagic_Signal - indicador para MetaTrader 5
- 2202
O indicador TrendMagic_Signal mostra informações relativas a atual tendência utilizando os valores do indicador TrendMagic com um período de tempo fixo.
O indicador mostra a cor da linha do indicador fonte TrendMagic. Diamantes coloridos na linha ocorrem no momento em que a barra do período correspondente se altera.
O indicador requer o arquivo TrendMagic.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador TrendMagic_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6987
O indicador ExVol com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.ExVol
O ExVol calcula a diferença entre a soma dos corpos de crescimento e de queda das velas em um determinado intervalo em pontos.
O indicador ExMass ajuda a avaliar as flutuações de mercado.ExMass_HTF
O indicador ExMass com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.