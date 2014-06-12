O indicador TrendMagic_Signal mostra informações relativas a atual tendência utilizando os valores do indicador TrendMagic com um período de tempo fixo.

O indicador mostra a cor da linha do indicador fonte TrendMagic. Diamantes coloridos na linha ocorrem no momento em que a barra do período correspondente se altera.

O indicador requer o arquivo TrendMagic.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador TrendMagic_Signal