TrendMagic_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор TrendMagic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора TrendMagic с фиксированным таймфреймом.
Индикатор отображает цвет линии исходного индикатора TrendMagic. Цветные ромбы на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора TrendMagic.mq5.
Рис.1. Индикатор TrendMagic_Signal
Торговая система с использованием индикатора TrendMagic.TrendMagic_HTF
Индикатор TrendMagic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор RWI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ExMass_HTF
Индикатор ExMass с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.