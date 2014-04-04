Индикатор TrendMagic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора TrendMagic с фиксированным таймфреймом.

Индикатор отображает цвет линии исходного индикатора TrendMagic. Цветные ромбы на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора TrendMagic.mq5.

Рис.1. Индикатор TrendMagic_Signal