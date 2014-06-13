Autor real:

Alex Sidd (Executer)

El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo de puntos establecido.

El nivel 0 en el indicador significa que la suma de las velas crecientes y decrecientes es igual. Normalmente, el cruce la marca cero de abajo hacia arriba señaliza el comienzo del movimiento creciente, y el cruce de la marca de arriba hacia abajo señaliza el comienzo del movimiento decreciente Asímismo, el indicador se puede utilizar como señalizador del cierre de posición, si su valor empieza a aproximarse a cero.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 22.12.2006.

Figura 1. Indicador ExVol