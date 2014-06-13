CodeBaseSecciones
ExVol - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1103
(22)
Autor real:

Alex Sidd (Executer)

El indicador ExVol calcula la diferencia en las sumas de las longitudes de los cuerpos de las velas crecientes y decrecientes durante el intervalo de puntos establecido.

El nivel 0 en el indicador significa que la suma de las velas crecientes y decrecientes es igual. Normalmente, el cruce la marca cero de abajo hacia arriba señaliza el comienzo del movimiento creciente, y el cruce de la marca de arriba hacia abajo señaliza el comienzo del movimiento decreciente Asímismo, el indicador se puede utilizar como señalizador del cierre de posición, si su valor empieza a aproximarse a cero.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 22.12.2006.

Figura 1. Indicador ExVol

ExTrendV2 ExTrendV2

El indicador ExTrendv2 representa canales fractales.

Exp_TrendMagic Exp_TrendMagic

Sistema comercial con uso del indicador TrendMagic.

ExVol_HTF ExVol_HTF

Indicador ExVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

El indicador TrendMagic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador TrendMagic con un marco temporal fijado.