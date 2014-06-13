CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ExMass_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
947
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
exmass.mq5 (9.43 KB) ver
exmass_htf.mq5 (18.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ExMass con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ExMass.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ExMass_HTF

Figura 1. Indicador ExMass_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6989

ExMass ExMass

El indicador ExMass permite valorar las oscilaciones del mercado.

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

El indicador TrendMagic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador TrendMagic con un marco temporal fijado.

Random Walk Index Random Walk Index

El indicador Random Walk Index se usa en las situaciones en las que es necesario determinar si el instrumento desarrolla la tendencia o, por el contrario, está llevando a cabo movimientos casuales.

RWI_HTF RWI_HTF

Indicador RWI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.