記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TrendMagic_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
TrendMagic_Signal指標は、固定された時間枠でのTrendMagic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
この指標はソースであるTrendMagic指標の線の色を描画します。線上の色付きの菱形は、バーが対応する時間枠に変更する瞬間に発生します。
この指標はTrendMagic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 TrendMagic_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6987
