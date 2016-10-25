TrendMagic_Signal指標は、固定された時間枠でのTrendMagic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

この指標はソースであるTrendMagic指標の線の色を描画します。線上の色付きの菱形は、バーが対応する時間枠に変更する瞬間に発生します。

この指標はTrendMagic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 TrendMagic_Signal指標