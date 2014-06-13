CodeBaseSecciones
ExTrendV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1086
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
extrendv2.mq5 (26.07 KB) ver
Autor real:

Alex Sidd (Executer)

El indicador ExTrendv2 es una nueva versión del indicador ExTrend, que representa canales fractales. La nueva versión no funciona según el indicador incorporado iFractals, sino según el propio análisis, más próximo a la determinación original de fractales de Bill Williams. En relación con esto, la cantidadd de fractales "limpias" se reducen significativamente y las señales de ruptura de las líneas fractales cobran mayor relevancia.

Asímismo, el indicador da ahora señales de compra o venta según un modelo determinado de ruptura de la línea fractal

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 26.12.2006.

Figura 1. Indicador ExTrendV2

Figura 1. Indicador ExTrendV2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6982

