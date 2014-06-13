Sistema comercial con uso del indicador TrendMagic.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que cambia la dirección del movimiento del indicador. Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TrendMagic.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación