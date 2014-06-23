真实作者:

Alex Sidd (Executer)

此 ExTrendv2 指标是新版本的 ExTrend 指标，它绘制分形通道。这个新版本不使用内建的 iFractals 指标。替代者，它使用自己的分析，其与原版的 Bill Williams 的分形定义很接近。在这方面，“干净的”分形数量已显著下降，以及分形线突破的信号现在更加显著。

同时，此指标将会在突破分形线的确定模式下，产生买或卖信号。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 26.12.2006.

图例 1. 该 ExTrendV2 指标