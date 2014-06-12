CodeBaseSeções
ExTrendV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Alex Sidd (Executer)

O indicador ExTrendv2 é uma nova versão do indicador ExTrend que desenha canais fractais. A nova versão não usa o indicador embutido iFractals. Em vez disso, ele usa sua própria análise, que é mais semelhante a definição original de fractais de Bill Williams. A este respeito, o número de fractais "limpas" diminuiu significativamente, e os sinais de rompimento das linhas de fractal estão mais significativas.

Agora, o indicador também produz sinais de Compra ou Venda de um certo modelo de rompimento da linha fractal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no Código Base em 26.12.2006.

Figura 1. O indicador ExTrendV2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6982

