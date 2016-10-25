実際の著者：

Alex Sidd（エグゼキュータ）

ExTrendv2指標はフラクタルチャネルを描画するExTrend指標の新しいバージョンです。この新しいバージョンは内蔵されたiFractals指標を使いません。その代わりに、ビルウィリアムズのフラクタルの元の定義に近い独自の分析が使用されます。この点で、「クリーン」フラクタルの数が大幅に減少しており、フラクタル線のブレイクスルーのシグナルはより重要となります。

また、指標は、フラクタル線のブレイクスルーのあるモデルで売買シグナルを生成します。

この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月26日にコードベースで公開されました。

図1 ExTrendV2指標