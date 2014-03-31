CodeBaseРазделы
ExTrendV2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Alex Sidd (Executer)

Индикатор ExTrendv2 - это новая версия индикатора ExTrend, рисующего фрактальные каналы. Новая версия работает не на встроенном индикаторе iFractals, а по собственному анализу, более приближенному к оригинальному определению фракталов Билла Вильямса. В связи с этим, количество "чистых" фракталов значительно уменьшилось и сигналы пробития фрактальных линий стали более существенными.

Также теперь индикатор дает сигналы на покупку или продажу по определенной модели пробития фрактальной линии.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 26.12.2006.

Рис.1. Индикатор ExTrendV2

