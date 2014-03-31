Ставь лайки и следи за новостями
ExTrendV2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2702
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Alex Sidd (Executer)
Индикатор ExTrendv2 - это новая версия индикатора ExTrend, рисующего фрактальные каналы. Новая версия работает не на встроенном индикаторе iFractals, а по собственному анализу, более приближенному к оригинальному определению фракталов Билла Вильямса. В связи с этим, количество "чистых" фракталов значительно уменьшилось и сигналы пробития фрактальных линий стали более существенными.
Также теперь индикатор дает сигналы на покупку или продажу по определенной модели пробития фрактальной линии.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 26.12.2006.
Рис.1. Индикатор ExTrendV2
