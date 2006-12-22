Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExTrend - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор является развитием идеи индикатора FractalLines (https://www.mql5.com/ru/articles/1429).
На графике строятся только две текущие фрактальные линии по двум ближайшим верхним и нижним фракталам, а в дополнительном окне отображается уровень наклона верхней и нижней фрактальной линии. При значении угла, равном нулю, линия идет параллельно горизонтальной оси. Положительное значение значит верхний наклон, отрицательное - нижний.
Индикатор оптимизирован под таймфрейм 4H.
