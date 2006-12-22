Индикатор является развитием идеи индикатора FractalLines (https://www.mql5.com/ru/articles/1429).

На графике строятся только две текущие фрактальные линии по двум ближайшим верхним и нижним фракталам, а в дополнительном окне отображается уровень наклона верхней и нижней фрактальной линии. При значении угла, равном нулю, линия идет параллельно горизонтальной оси. Положительное значение значит верхний наклон, отрицательное - нижний.

Индикатор оптимизирован под таймфрейм 4H.