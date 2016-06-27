und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ExTrendV2 - Indikator für den MetaTrader 5
818
Wirklicher Autor:
Alex Sidd (Executer)
Der ExTrendv2 Indikator ist eine neue Version des ExTrend Indikators der fraktale Kanäle zeichnet. Die neue Version verwednet nicht den eingebauten Indikator iFractals. Stattdessen verwendet er eine eigene Analyse, die näher an der ursprünglichen Definition von Bill Williams Fraktalen ist. In diesem Zusammenhang hat sich die Zahl der "sauberen" Fraktale deutlich verringert, und die Signale des Durchbruchs durch fraktale Linien sind jetzt wichtiger.
Nun produziert der Indikator auch Kauf- oder Verkaufsignale für ein bestimmtes Modell des Durchbruchs der Fraktal-Linie.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 26.12.2006.
Abbildung 1. Der ExTrendV2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6982
