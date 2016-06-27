CodeBaseKategorien
Indikatoren

ExTrendV2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
818
(24)
extrendv2.mq5 (26.07 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Alex Sidd (Executer)

Der ExTrendv2 Indikator ist eine neue Version des ExTrend Indikators der fraktale Kanäle zeichnet. Die neue Version verwednet nicht den eingebauten Indikator iFractals. Stattdessen verwendet er eine eigene Analyse, die näher an der ursprünglichen Definition von Bill Williams Fraktalen ist. In diesem Zusammenhang hat sich die Zahl der "sauberen" Fraktale deutlich verringert, und die Signale des Durchbruchs durch fraktale Linien sind jetzt wichtiger.

Nun produziert der Indikator auch Kauf- oder Verkaufsignale für ein bestimmtes Modell des Durchbruchs der Fraktal-Linie.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 26.12.2006.

Abbildung 1. Der ExTrendV2 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6982

Exp_TrendMagic Exp_TrendMagic

Handelssystem das den TrendMagic Indikator verwendet.

Heatmaps, color gradients und scales in MQL5 Heatmaps, color gradients und scales in MQL5

Der Zweck es vorliegenden Codes ist zu demonstrieren, wie einfach die Erstellung von farbigen Skalen, Farbverläufen und Heatmaps mit der MQL5-Sprache und Funktionen ist.

ExVol ExVol

Der ExVol berechnet die Differenz zwischen der Gesamtsumme der Körper von steigenden und fallenden Kerzen eines gegebenen Intervalls in Punkten.

ExVol_HTF ExVol_HTF

Der ExVol Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.