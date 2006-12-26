Ставь лайки и следи за новостями
ExTrendv2 - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ExTrendv2 - это новая версия индикатора ExTrend (https://www.mql5.com/ru/code/11192), рисующего фрактальные каналы. Новая версия работает не на встроенном индикаторе iFractals, а по собственному анализу, более приближенному к оригинальному определению фракталов Билла Вильямса. В связи с этим, количество "чистых" фракталов значительно уменьшилось и сигналы пробития фрактальных линий стали более существенными. Теперь индикатор правильно работает на всех таймфреймах. В первой версии были допущены некоторые ошибки, за что приношу извинения.
Также теперь индикатор дает сигналы на покупку или продажу по определенной модели пробития фрактальной линии:
if(iCustom(NULL, 0, "ExTrendv2", 0, 2) != NULL) - сигнал на покупку;
if(iCustom(NULL, 0, "ExTrendv2", 0, 3) != NULL) - сигнал на продажу.
