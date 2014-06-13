Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WPR_2HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
lukas1
Nube de color formada por dos osciladores WPR (Williams' Percent Range) de diferentes marcos temporales.
Figura 1. Indicador WPR_2HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6976
ASI_HTF
Indicador ASI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TrendMagic_HTF
Indicador TrendMagic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Exp_TrendMagic
Sistema comercial con uso del indicador TrendMagic.ExTrendV2
El indicador ExTrendv2 representa canales fractales.