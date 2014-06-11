Autor real:

Nick A. Zhilin

Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación. Implementado en forma de canal con amplitud fijada.

La esencia del funcionamiento se comprende bastante bien por el código. En lugar de analizar el periodo, tenemos un canal agregado a ambos lados de la línea de indicador. En un principio también se analizaba el periodo, pero los experimentos mostraron que, básicamente, las lecturas del indicador se forman precisamente en los límites del canal.

Uso: en primer lugar, lo mejor sería conocer bien la tendencia actual del marco temporal mayor. Lo más cómodo es utilizar un indicador de los MT menores con un objetivo no muy grande. Por ejemplo, para el MT M5 funciona el canal de 8 puntos. Hay que entrar durante la corrección, un punto por encima de la línea de indicador (para Sell) y un punto por debajo (para Buy) con un objetivo de cerca de 10 puntos o un punto más allá del canal. Es mejor trabajar con órdenes pendientes, dado que el MT es menor. De otra forma es posible que no siempre nos dé tiempo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 22.08.2007.

Figura 1. Indicador DynamicRS_Channel