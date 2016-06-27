CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

DynamicRS_Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Nick A. Zhilin

Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung. Er ist als Kanal mit fixer Breite implementiert.

Die Bedeutung des Indikators ist vom Code her ziemlich klar. Statt die Periode zu analysieren wird ein fixer Kanal zu beiden Seiten der Indikatorlinie hinzugfügt. Ursprünglich war eine Periodenanalyse enthalten, aber Experimente haben gezeiegt, dass im Indikator Werte hauptsächlich von den Kanalgrenzen gebildet werden.

Verwendung: Zuerst müssen wir den aktuellen Trend kennen und die älteren TFs. Der bequemste Weg ist den Indikator auf einem kleineren TimeFrame mit einem kleinen Ziel zu verwenden. Für den TimeFrame M5 funktioniert zum Beispiel ein Kanal mit 8 Punkten gut. Eröffnen Sie während einer Korrektur einen Trade einen Punkt über der Hauptlinie des Indikators (für Verkauf) und einen Punkt darunter (für Kauf) mit einem Ziel von ungefähr 10 Punkten oder einem Punkt außerhalb des Kanals. Arbeiten Sie besser mit Pending Orders weil ein kleiner TimeFrame verwendet wird. Ansonsten könnten Sie manchmal zu spät kommen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 22.08.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der DynamicRS_Channel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2354

