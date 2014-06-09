Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 952
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de la nube del indicador DigitMacd.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color de la nube del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o naranja, y la sombra adquirirá color celeste claro o beige, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador DigitMacd.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
Experto Exp_DigitMacd construido en base a las señales del oscilador DigitMacd.SatlMacd
El indicador consiste en un oscilador obtenido sobre la base de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.
El indicador se ha implementado en forma de nube entre las líneas del indicador AMA (Adaptive Moving Average) de Kaufman y del precio.DynamicRS_Channel
Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación. Implementado en forma de canal con amplitud fijada.