BackgroundCandle_DigitMacd_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
952
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_digitmacd_htf.mq5 (37.87 KB) ver
digitmacd.mq5 (11.21 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de la nube del indicador DigitMacd.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color de la nube del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o naranja, y la sombra adquirirá color celeste claro o beige, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador DigitMacd.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2345

