Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DynamicRS+Channel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5747
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Второй индикатор из серии простых индикаторов без усреднения.
Суть также достаточно понятна из кода. Вместо анализа периода добавлен фиксированный канал в обе стороны от линии индикатора. Первоначально анализировался и период, но эксперименты показали, что в основном формирование показаний индикатора производится именно по границам канала.
Использование: первое - хорошо бы знать текущий тренд старшего ТФ. Удобнее всего использовать индикатор на малых ТФ с небольшой целью. Например, для ТФ М5 хорошо работает канал в 8 пунктов. Открываться нужно на коррекции на один пункт выше основной линии индикатора (для Sell) и на один пункт ниже (для Buy) с целью около 10 пунктов или на пункт за пределы канала. Лучше работать отложенными ордерами, т.к. ТФ младший. Иначе можно не всегда успевать. На старших пока не пробовал, потому что пытаюсь сейчас сделать программу именно такую, чтобы делала каждый день по 2-3 прибыльных позиции с минимальным риском. Стоп удобно ставить на один пункт за границы ценового канала (Дончиана) с периодом от 16 до 20.
DynamicRS+Channel
Показывает что было достигнуто впервые - Low или Hi для текущего бара.EMA и SMMA идентичны
Этот крошечный скрипт наглядно демонстрирует идентичность двух распространенных мувингов
Триггер основанный на двух МА по DeMarker.Cronex Taichi
Индикатор облегчающий интерпретацию сигналов Ichimoku.