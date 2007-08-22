Второй индикатор из серии простых индикаторов без усреднения.

Суть также достаточно понятна из кода. Вместо анализа периода добавлен фиксированный канал в обе стороны от линии индикатора. Первоначально анализировался и период, но эксперименты показали, что в основном формирование показаний индикатора производится именно по границам канала.

Использование: первое - хорошо бы знать текущий тренд старшего ТФ. Удобнее всего использовать индикатор на малых ТФ с небольшой целью. Например, для ТФ М5 хорошо работает канал в 8 пунктов. Открываться нужно на коррекции на один пункт выше основной линии индикатора (для Sell) и на один пункт ниже (для Buy) с целью около 10 пунктов или на пункт за пределы канала. Лучше работать отложенными ордерами, т.к. ТФ младший. Иначе можно не всегда успевать. На старших пока не пробовал, потому что пытаюсь сейчас сделать программу именно такую, чтобы делала каждый день по 2-3 прибыльных позиции с минимальным риском. Стоп удобно ставить на один пункт за границы ценового канала (Дончиана) с периодом от 16 до 20.

DynamicRS+Channel

