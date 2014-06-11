CodeBaseSecciones
Ticker_AMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
992
(26)
ticker_ama.mq5 (11.26 KB) ver
Autor real:

GOODMAN & Mstera y AF

El indicador se ha implementado en forma de nube entre las líneas del indicador AMA (Adaptive Moving Average) de Kaufman y del precio.

Figura 1. Indicador Ticker_AMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2347

