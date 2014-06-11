Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ticker_AMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 992
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
GOODMAN & Mstera y AF
El indicador se ha implementado en forma de nube entre las líneas del indicador AMA (Adaptive Moving Average) de Kaufman y del precio.
Figura 1. Indicador Ticker_AMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2347
BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de la nube del indicador DigitMacd.Exp_DigitMacd
Experto Exp_DigitMacd construido en base a las señales del oscilador DigitMacd.
DynamicRS_Channel
Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación. Implementado en forma de canal con amplitud fijada.DynamicRS
Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación.