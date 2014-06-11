CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DynamicRS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1140
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
dynamicrs.mq5 (9.78 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Nick A. Zhilin

Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación.

Figura 1. Indicador DynamicRS

Figura 1. Indicador DynamicRS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2357

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación. Implementado en forma de canal con amplitud fijada.

Ticker_AMA Ticker_AMA

El indicador se ha implementado en forma de nube entre las líneas del indicador AMA (Adaptive Moving Average) de Kaufman y del precio.

DynamicRS_C_Signal DynamicRS_C_Signal

El indicador muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador DynamicRS_C en un marco temporal establecido.

HighsLows_HTF_Signal HighsLows_HTF_Signal

El indicador HighsLows_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador HighsLowsSignal en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.