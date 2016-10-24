実際の著者：

Nick A. Zhilin

平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標これは、一定の幅のチャネルとして実装されています。

指標の意味は、そのコードから非常に明確です。期間を分析する代わりに、指標線の両側で固定されたチャネルが追加されます。最初には、期間分析が含まれましたが、実験によって、指標値は主にチャンネルの境界に形成されていることが示されました。

使用：最初に古いTFでの現在の動向を知る必要があります。最も便利な方法は、短い時間枠に小さなターゲットを持った指標を使用することです。例えば、M5 時間枠では8ポイントのチャンネルがうまく動作します。補正の際に、指標のメインラインの1点上に売り、1点下に買いをターゲットの10ポイント程で入力する、またはチャネルを1点越えたところで同じことをします。短い時間枠が使用されているため、これは未決注文とよりよく動作します。そうでなければ、遅れることが時々あります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年8月22日にコードベースで公開されました。

図1 DynamicRS_Channel指標