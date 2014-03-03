Ставь лайки и следи за новостями
DynamicRS_Channel - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2194
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.
Суть также достаточно понятна из кода. Вместо анализа периода добавлен фиксированный канал в обе стороны от линии индикатора. Первоначально анализировался и период, но эксперименты показали, что в основном формирование показаний индикатора производится именно по границам канала.
Использование: первое - хорошо бы знать текущий тренд старшего ТФ. Удобнее всего использовать индикатор на малых ТФ с небольшой целью. Например, для ТФ М5 хорошо работает канал в 8 пунктов. Открываться нужно на коррекции на один пункт выше основной линии индикатора (для Sell) и на один пункт ниже (для Buy) с целью около 10 пунктов или на пункт за пределы канала. Лучше работать отложенными ордерами, т.к. ТФ младший. Иначе можно не всегда успевать.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 22.08.2007.
Рис.1. Индикатор DynamicRS_Channel
