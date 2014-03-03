CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DynamicRS_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2194
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.

Суть также достаточно понятна из кода. Вместо анализа периода добавлен фиксированный канал в обе стороны от линии индикатора. Первоначально анализировался и период, но эксперименты показали, что в основном формирование показаний индикатора производится именно по границам канала.

Использование: первое - хорошо бы знать текущий тренд старшего ТФ. Удобнее всего использовать индикатор на малых ТФ с небольшой целью. Например, для ТФ М5 хорошо работает канал в 8 пунктов. Открываться нужно на коррекции на один пункт выше основной линии индикатора (для Sell) и на один пункт ниже (для Buy) с целью около 10 пунктов или на пункт за пределы канала. Лучше работать отложенными ордерами, т.к. ТФ младший. Иначе можно не всегда успевать.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 22.08.2007.

Рис.1. Индикатор DynamicRS_Channel

Рис.1. Индикатор DynamicRS_Channel

Ticker_AMA Ticker_AMA

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями индикатора AMA (Adaptive Moving Average) Кауфмана и цены.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Эксперт Exp_DigitMacd построен на основе сигналов осциллятора DigitMacd.

DynamicRS DynamicRS

Индикатор из серии простейших индикаторов без усреднения.

DynamicRS_C_Signal DynamicRS_C_Signal

Индикатор отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.