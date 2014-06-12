CodeBaseSeções
DynamicRS_Channel - indicador para MetaTrader 5

Um indicador da série de indicadores simples sem média. Ele é implementado como um canal de largura fixa.

O significado do indicador é bem claro a partir de seu código. Em vez de analisar o período, foi adicionado um canal fixo em ambos os lados da linha do indicador. Inicialmente, foi incluído a análise do período, mas experiências têm mostrado que os valores do indicador são formados principalmente nas fronteiras do canal.

Use: em primeiro lugar - precisamos saber a tendência atual nos tempos gráficos maiores. A maneira mais conveniente é utilizar o indicador em intervalos de tempo menores, com um pequeno objetivo. Por exemplo, para o período de tempo M5, o canal de 8 pontos funciona bem. Abra um negócio durante sua correção a um ponto acima da linha principal do indicador (para vender) e um ponto abaixo dele (para comprar), com uma meta de cerca de 10 pontos, ou um ponto além do canal. Melhor trabalhar com ordens pendentes devido ao pequeno período de tempo que é usado. Caso contrário, as vezes é possível se atrasar.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.08.2007.

Figura 1. O indicador DynamicRS_Channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2354

