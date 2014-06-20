请观看如何免费下载自动交易
DynamicRS_Channel - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Nick A. Zhilin
一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。它以固定宽度的通道实现。
指标的含义可以很清楚的从它的代码里读懂。替代分析其周期, 加入了两边都有的指标线通道。最初，它包括周期分析，但实验表明，指标值主要形成在通道边界。
使用: 首先 - 我们需要知道在大的时间帧中的当前趋势。最便利的方法是在较小的时间帧中使用这个指标，并考虑较小目标。例如, 在 M5 时间帧中，8 个点的通道工作较佳。入场交易原则，当处于指标主线之上一点 (卖)，以及之下一点 (买)，目标 10 点，或超出通道一点。最好配合挂单工作，因为这是在小时间帧内使用。否则, 您有时会延误。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 22.08.2007。
图例 1. 该 DynamicRS_Channel 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2354
