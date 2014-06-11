Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DynamicRS_C_Signal - indicador para MetaTrader 5
984
El indicador muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador DynamicRS_C en un marco temporal establecido.
Como fuente de la señal se usa el color de las barras del histograma del indicador de origen. Los símbolos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador DynamicRS_C.mq5.
Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación.DynamicRS_Channel
Indicador de una serie de indicadores sencillos sin promedación. Implementado en forma de canal con amplitud fijada.
El indicador HighsLows_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador HighsLowsSignal en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.SuperTrend de marco temporal múltiple en forma de Pivot
Representa los niveles actuales y la dirección del indicador Supertrend en varios marcos temporales.