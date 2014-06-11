El indicador muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador DynamicRS_C en un marco temporal establecido.



Como fuente de la señal se usa el color de las barras del histograma del indicador de origen. Los símbolos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador DynamicRS_C.mq5.

Figura 1. Indicador DynamicRS_C_Signal