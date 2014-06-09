Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MultiHighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1276
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador MultiHighsLowsSignal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores HighsLowsSignal de marcos temporales diferentes.
A cada indicador HighsLowsSignal le corresponde una de las siete líneas del indicador. La dirección de la tendencia reflejada por el color de la línea se corresponde con la dirección de la última señal.
Figura 1. Indicador MultiHighsLowsSignal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2330
Indicador de la tendencia de una serie de indicadores sin promediación.PChannel_System
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los extremos en un periodo.
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador StepMA_Stoch_KV1.Ticker_FATL
El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital rápido y de precio.