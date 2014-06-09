CodeBaseSecciones
MultiHighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1276
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
El indicador MultiHighsLowsSignal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores HighsLowsSignal de marcos temporales diferentes.

A cada indicador HighsLowsSignal le corresponde una de las siete líneas del indicador. La dirección de la tendencia reflejada por el color de la línea se corresponde con la dirección de la última señal.

Figura 1. Indicador MultiHighsLowsSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2330

