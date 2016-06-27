Der MultiHighsLowsSignal Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends mit Hilfe der Werte von sieben HighsLowsSignal Indikatoren verschiedener TimeFrames.



Je einer der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem HighsLowsSignal Indikator. Die Trendrichtung die durch die Farbe angezeigt wird, korrespondiert mit der Richtung des letzten Signals.

Abbildung 1. Der MultiHighsLowsSignal Indikator