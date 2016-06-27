CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiHighsLowsSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
796
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MultiHighsLowsSignal Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends mit Hilfe der Werte von sieben HighsLowsSignal Indikatoren verschiedener TimeFrames.

Je einer der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem HighsLowsSignal Indikator. Die Trendrichtung die durch die Farbe angezeigt wird, korrespondiert mit der Richtung des letzten Signals.

Abbildung 1. Der MultiHighsLowsSignal Indikator

Abbildung 1. Der MultiHighsLowsSignal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2330

DynamicRS_C DynamicRS_C

Ein Trendindikator einer Reihe von Indikatoren ohne Mittelung.

PChannel_System PChannel_System

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung eines Kanals der auf die Extrema einer Periode gezeichnet wird.

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des StepMA_Stoch_KV1 Indikators.

Ticker_FATL Ticker_FATL

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen dem Preis und den Linien eines schnellen digitalen Filters gezeichnet.