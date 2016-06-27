und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der MultiHighsLowsSignal Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends mit Hilfe der Werte von sieben HighsLowsSignal Indikatoren verschiedener TimeFrames.
Je einer der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem HighsLowsSignal Indikator. Die Trendrichtung die durch die Farbe angezeigt wird, korrespondiert mit der Richtung des letzten Signals.
Abbildung 1. Der MultiHighsLowsSignal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2330
Ein Trendindikator einer Reihe von Indikatoren ohne Mittelung.PChannel_System
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung eines Kanals der auf die Extrema einer Periode gezeichnet wird.
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des StepMA_Stoch_KV1 Indikators.Ticker_FATL
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen dem Preis und den Linien eines schnellen digitalen Filters gezeichnet.