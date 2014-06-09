Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ticker_FATL - indicador para MetaTrader 5
- 872
Autor real:
mandorr@gmail.com
El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital rápido y de precio.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 10.09.2007.
Figura 1. Indicador Ticker_FATL
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2332
