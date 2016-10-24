コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MultiHighsLowsSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

MultiHighsLowsSignall指標は異なる時間枠での7つのHighsLowsSignal指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

7つのインディケータラインはそれぞれHighsLowsSignal指標に対応します。線の色で表示されるトレンドの方向は直近のシグナルの方向に対応します。

図1　MultiHighsLowsSignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2330

