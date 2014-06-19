请观看如何免费下载自动交易
此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。
七条指标线的每一条，对应一个 HighsLowsSignal 指标。趋势方向的显示颜色对应于最后一个信号。
图例 1. 该 MultiHighsLowsSignal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2330
