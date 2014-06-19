此指标实现了一个突破交易系统，使用绘制周期内极值的通道。

一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。

此指标基于 StepMA_Stoch_KV1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。