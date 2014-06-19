代码库部分
指标

MultiHighsLowsSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。

七条指标线的每一条，对应一个 HighsLowsSignal 指标。趋势方向的显示颜色对应于最后一个信号。

图例 1. 该 MultiHighsLowsSignal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2330

DynamicRS_C DynamicRS_C

一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。

PChannel_System PChannel_System

此指标实现了一个突破交易系统，使用绘制周期内极值的通道。

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

此指标基于 StepMA_Stoch_KV1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

Ticker_FATL Ticker_FATL

此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。