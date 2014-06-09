CodeBaseSecciones
Indicadores

DynamicRS_C - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
956
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
dynamicrs_c.mq5 (11.38 KB) ver
Autor real:

Nick A. Zhilin

Indicador de la tendencia de una serie de indicadores sin promediación.

El color amarillo aparece en el momento que cambie la dirección de la tendencia. La tendencia creciente colorea la línea de violeta, y la tendencia descendente la colorea de rosa.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 12.09.2007.

Figura 1. Indicador DynamicRS_C

PChannel_System PChannel_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso de un canal representado según los extremos en un periodo.

Linear_Price_Bar Linear_Price_Bar

Gráfico de velas, cuyos precios Open están desplazados al cero.

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

El indicador MultiHighsLowsSignal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores HighsLowsSignal de marcos temporales diferentes.

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador StepMA_Stoch_KV1.