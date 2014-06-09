Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DynamicRS_C - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Nick A. Zhilin
Indicador de la tendencia de una serie de indicadores sin promediación.
El color amarillo aparece en el momento que cambie la dirección de la tendencia. La tendencia creciente colorea la línea de violeta, y la tendencia descendente la colorea de rosa.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 12.09.2007.
Figura 1. Indicador DynamicRS_C
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2329
